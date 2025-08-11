POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall mit Mountainbike: 46-Jähriger verletzt sich schwer
Kranenburg (ots)
Am Samstag (9. August 2025) kam es gegen 00:50 Uhr am Kreisverkehr Großen Haag / Klever Straße in Kranenburg zu einem Alleinunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit seinem Mountainbike den Kreisverkehr und kam dabei zu Fall. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug und sich durch den Sturz schwere Verletzungen zuzog, wurde ins Krankenhaus verbracht. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell