Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B258 bei Blankenheim

Blankenheim (ots)

Am heutigen Donnerstag (17.07.2025) um 14.20 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei Euskirchen ein Notruf zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258 ein.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis gemeinsam mit einer 18-jährigen Sozia, ebenfalls aus dem Rhein-Sieg-Kreis, auf einem Motorrad die B258 von Blankenheim-Ahrhütte in Richtung Blankenheim. In einer Rechtskurve, in Höhe des Gemeindeteils Schloßtal, kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Beide Personen stürzten dabei.

Der 52-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 18-jährige Sozia wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen war zur Spurensicherung und Dokumentation vor Ort im Einsatz.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell