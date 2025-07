Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Verkehrskontrolle folgte die Blutprobe

Zülpich-Ülpenich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (16. Juli) wurde um 15.30 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Auf den Steinen" in Zülpich-Ülpenich kontrolliert.

Bei dem Mann wurden Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt.

Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Im Krankenhaus wurde dem Kölner eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige wegen Drogeneinwirkung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell