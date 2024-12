Polizei Hamburg

POL-HH: 241210-1. Verkehrssicherheitsaktion im Zusammenhang mit E-Scootern

Zeit: 11.12.2024, 14:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Schloßstraße/Wandsbeker Marktstraße

Immer wieder kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Beschwerden, dass Elektrokleinstfahrzeuge (sog. E-Scooter) nicht an die dafür vorgesehenen Plätze abgestellt werden und so Gefahren provozieren. Die Polizei Hamburg lädt aus diesem Grund Medienschaffende zu einer Informationsveranstaltung über eine Verkehrssicherheitsaktion am morgigen Mittwoch ein.

Die Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion möchte an diesem Infostand auf die Gefahren aufmerksam machen, die durch das unachtsame Abstellen von E-Scootern entstehen können, insbesondere für die sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmenden.

Zu diesem Zweck wird auch ein Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Hamburg vor Ort sein und die Aktion unterstützen. Dabei kann man sich zum Beispiel mittels einer Blindenbrille aktiv in die Rolle eines Sehbehinderten begeben und in einem aufgebauten Parcours die Gefahren von Hindernissen auf dem Fußweg nachvollziehen.

Auch informieren wir über die Meldemöglichkeiten (z.B. sog. Scooter-Melder) für Bürgerinnen und Bürger bei Feststellungen in diesem Zusammenhang.

Medienschaffende werden gebeten, sich bis Mittwoch, 11.12.2024, 10:00 Uhr bei der Polizeipressestelle zu akkreditieren und haben dann die Möglichkeit, vor Ort O-Töne mit der Leiterin des Polizeikommissariates Wandsbek (PK 37) einzuholen. Darüber hinaus haben auch Vertreter von Verleihfirmen die Teilnahme an dieser Infoveranstaltung zugesagt.

