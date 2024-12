Polizei Hamburg

POL-HH: 241209-3. Zwei Zuführungen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.12.2024, 13:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt, Lemsahler Landstraße

Mit Hilfe der Unterstützung aufmerksamer Anwohnender ist es Freitagmittag gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher im Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt vorläufig festzunehmen. Die beiden 37 und 38 Jahre alten Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Eine 55-Jährige informierte den Notruf der Polizei, nachdem sie auf ihrem Mobiltelefon eine Nachricht über Bewegungen in ihrem Haus an der Lemsahler Landstraße erhalten hatte und über eine App Personen in ihrem Schlafzimmer erkennen konnte. Umgehend entsandte die Polizeieinsatzzentrale Funkstreifenwagen zu dem Einfamilienhaus.

Als wenig später Beamtinnen und Beamte des Besonderen Fußstreifendienstes ("BFS", ehemals "Bürgernahe Beamte") des Polizeikommissariats 35 am Einsatzort eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher. Die BFS nahmen umgehend die Verfolgung über mehrere Grundstücke auf. Während es einem der Männer gelang, in einen offenbar durch die Täter zuvor in der Nähe geparkten Ford Mondeo zu steigen und mit diesem weiter zu flüchten, nahmen die BFS einen 37-Jährigen vorläufig fest.

Am Einsatzort eingetroffene Unterstützungskräfte, darunter auch der Polizeihubschrauber "Libelle 1" und eine Diensthundeführerin, konnten kurz darauf auch mit Hilfe von Anwohnenden den zweiten Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich den Pkw verlassen hatte und sich in einem Gebüsch versteckt hielt, ausfindig machen. Die erst kürzlich fertig ausgebildete Diensthündin "Juno" stellte den 38-Jährigen, woraufhin sich dieser widerstandslos durch Beamtinnen und Beamte vorläufig festnehmen ließ.

Im Rahmen der Absuche des Fluchtweges entdeckten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem mutmaßliches Diebesgut und stellten dieses sicher.

Das zuständige Wandsbeker Einbruchsdezernat (LKA 152) übernahm noch am Freitagnachmittag die Ermittlungen und führte die beiden armenischen Staatsangehörigen nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen am Samstag einem Richter vor, der Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer erließ.

Die Ermittlungen des LKA 152 dauern an. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob die mutmaßlichen Einbrecher für weitere gleichgelagerte Delikte als Tatverdächtige in Betracht kommen.

Zim.

