Polizei Hamburg

POL-HH: 241206-4. "Mobil. Aber sicher!" - Alkohol-, Drogen- und Rotlichtverstöße im Visier - Bilanz eines Kontrolltages

Hamburg (ots)

Zeit: 05.12.2024, 06:00 Uhr - 22:00 Uhr

Orte: Hamburger Stadtgebiet

Die Polizei Hamburg führte gestern einen Kontrolltag zu den Themenschwerpunkten dieses Monats - Verstößen durch Alkohol und Drogen sowie Missachtung von roten Ampeln im Straßenverkehr - durch.

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) überprüften insgesamt 189 Einsatzkräfte der Verkehrsdirektionen und der Polizeikommissariate 665 Fahrzeuge und 670 Personen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten unter anderem folgende Ermittlungen ein:

Straftaten

- 12 x Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis

- 5 x Verdacht Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

- 1 x Verdacht der Urkundenfälschung

- 2 x sonstige Delikte

Ordnungswidrigkeiten

- 116 x Missachtung roter Ampeln

- 68 x verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons

- 25 x Gurtpflicht missachtet

- 11 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen

- 7 x verbotswidriges Wenden

- 1 x Kind nicht ordnungsgemäß gesichert

- 178 x Parkverstöße

- 70 x sonstige Verstöße

Darüber hinaus stellten die Polizistinnen und Polizisten drei Verstöße im Schwerlastverkehr fest (2 x mangelnde Ladungssicherung / 1 x Verstoß gegen die Sozialvorschriften).

Zudem stellten sie 66 Mängelmeldungen aufgrund technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente aus.

Im Rahmen der Präventionsarbeit führte die Verkehrsdirektion 6 (VD 6) mehr als 80 Aufklärungsgespräche und sensibilisierte die Verkehrsteilnehmenden zum Thema Alkohol und Drogen. Hierbei konnten auch sogenannte "Rauschbrillen" ausprobiert werden, welche den Zustand der Beeinträchtigung durch Alkohol und/oder Drogen simulieren.

Es kam zu folgenden Besonderheiten:

In Wilstorf überprüften Beamtinnen und Beamten einen 24-jährigen Lkw-Fahrer, der mutmaßlich gefälschte rumänische Dokumente (ID-Karte / Führerschein) vorgelegt hatte. Sie leiteten daraufhin unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

In Bahrenfeld missachtete ein Fahrer eines Pkw an einer Kontrollstelle die Anhaltesignale des einweisenden Beamten und durchfuhr diese. Einsatzkräfte hielten den Fahrzeugführer wenig später in der Luruper Hauptstraße an. Bei dem 94-jährigen Fahrer (deutsche Nationalität) hatten sie den Verdacht, dass dieser ohne Fahrerlaubnis gefahren war und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde dem Senior untersagt.

Die Polizei Hamburg wird im Dezember weitere Verkehrskontrollen zu den Themenschwerpunkten im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen, um die Verkehrssicherheit auf Hamburgs Straße zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell