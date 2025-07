Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Containerbüro eingebrochen

Euskirchen-Wüschheim (ots)

Am Mittwoch (16. Juli) schnitten Unbekannte im Zeitraum von 3 bis 20.10 Uhr die Tür eines Containerbüros in der Jünkerather Straße in Euskirchen-Wüschheim auf.

Im Container brachen sie eine Kommode auf.

Aus dem Container wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell