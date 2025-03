Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände - Polizei sucht mit Phantombild nach einem Täter

Schwerin (ots)

Die Polizeiinspektion Schwerin bittet weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der gemeinsam mit einem Komplizen eine Seniorin bestohlen hat und hofft mit der Veröffentlichung eines Phantombildes auf neue Hinweise.

Die beiden unbekannten männlichen Täter gaben sich als Polizeibeamte der Kriminalpolizei aus und verschafften sich so Zugang zur Wohnung des Opfers. Laut bisherigen Ermittlungen sprachen die beiden Tatverdächtigen die Geschädigte kurz vor ihrer Wohnung an und legten dabei gefälschte Dienstausweise vor. Unter dem Vorwand, dass es in ihrer Wohnung zu einem Einbruch gekommen sei, begleiteten sie die Frau in ihre Räumlichkeiten. Erst nachdem die beiden Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin, dass aus den zuvor gezeigten Verstecken Bargeld sowie ihr Mobiltelefon und ihr Haustelefon fehlten.

Siehe gefertigte Pressemitteilung vom 20.01.2025: https://t1p.de/lpeem

Da die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach dem Tatverdächtigen mithilfe eines Phantombildes gefahndet.

Das Phantombild kann hier abgerufen werden: https://t1p.de/napqy

Wer Angaben zu der Person oder zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin (0385/5180-2224), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Echte Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur "Sicherung" und legen stets ihre echten Dienstausweise vor. Im Zweifelsfall sollte immer die Notrufnummer 110 gewählt werden, um die Identität der Beamten zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell