Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Schulgebäude: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Samstag (9. August 2025) kam es gegen 00:05 Uhr an der Örtlichkeit "Am Alten Park" in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in ein Schulgebäude ein und durchsuchten dort mehrere Schränke. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden durch die Täter, welche sich in unbekannte Richtung entfernten, keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugenhinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell