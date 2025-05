Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Frau durch Krankenfahrstuhl verletzt

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (11.05.25) gegen 11.20 Uhr ist auf dem Hof Deitmar an der Mühlenstraße eine Frau durch einen Mann mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl verletzt worden. Die 76-jährige Fußgängerin besuchte eine Veranstaltung im Hof Deitmar und stand in der Warteschlange eines Verkaufsstandes. Links neben ihr stand ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl. Er fuhr mit seinem elektrischen Mobil gegen die Frau. Diese stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Der Krankenstuhlfahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlung zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

