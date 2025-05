Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Strohpuppe in Brand

Rheine (ots)

In Eschendorf am Rodder Damm/Höhe Langobardenring ist am Donnerstagabend (15.05.25) eine Strohfigur des örtlichen Schützenvereins in Brand geraten. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Die Beamten wurde um kurz nach 22.00 Uhr zum Brandort gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Polizisten ein größeres Feuer sehen. Als sie ankamen, stand eine der beiden Strohfiguren im Eingangsbereich des Schützenfestgeländes in Flammen. Die Feuerwehr traf ein und löschte den Brand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf den angrenzenden Wald übergreift. Die Arbeiten dauerten bis etwa 23.15 Uhr. Ein Zeuge hatte am Abend eine unbekannte Person beobachtet, sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Nähe der Strohpuppen aufhielt. Die Person ging dann in östliche Richtung weiter. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Brand aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

