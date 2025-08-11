Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter dringen in Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte ein

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (7. August 2025), 16:30 Uhr und Freitag (8. August 2025), 07:25 Uhr hebelten unbekannte Täter, an der Motzfeldstraße in Goch, die Tür einer Kindertagesstätte auf. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendeten wurden.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

