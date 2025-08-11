PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Unfallflucht in Emmerich: Blauer BMW der 3er-Serie an Kotflügel und Felge beschädigt/Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

Am Dienstag (6.8.2025) im Zeitraum zwischen 13:40 Uhr und 13:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen BMW der 3er-Reihe hatte sein Fahrzeug vor Ort in einer Parktasche abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass dieser am linken hinteren Kotflügel und an der linken hinteren Felge Beschädigungen aufwies. Vermutlich hat der flüchtige Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug des Geschädigten beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Das Verkehrskommissariat Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 02822-7830 Hinweise entgegen.

