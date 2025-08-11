PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht - grauer BMW X3 vorne links beschädigt/Polizei erbittet Hinweise

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (07.08.2025) ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz am Eltener Markt in Emmerich-Elten eine Verkehrsunfallflucht. Die Insassen des grauen BMW X3 bemerkten nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten BMW und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Verkehrsunfallflucht ist eine Straftat und kein Kavaliersdelikt!

Das Verkehrskommissariat Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02822-7830 entgegen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

