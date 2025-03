Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Keller bei Einbruch in Rohbau geflutet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Mittag (20.03.) wurde die Polizei zu einer Baustelle in die Bensberger Straße gerufen. Unbekannte Täter seien in das im Rohbau befindliche Gebäude eingedrungen und sollen mehrere Kupferrohre entwendet haben.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Keller des Gebäudes circa 36 cm hoch geflutet. Zunächst nahm man an, dass die Täter Teile der Hauptwasserleitung beschädigt haben, so dass der Keller geflutet wurde und technische Vorrichtungen in den Räumlichkeiten beschädigt wurden. Nachdem die alarmierte Feuerwehr den Keller jedoch abgepumpt hatte, konnten zunächst keine Beschädigungen an der Hauptwasserleitung festgestellt werden.

Allerdings entwendeten die Täter mehrere Kupferrohre, die zuvor bereits montiert waren. Der genaue Wert konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Zudem entstand durch den Wasserschaden zusätzlich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Laut Zeugenaussagen wurde das Gebäude zuletzt durch den Bauleiter am 13.03.2025, gegen 19:00 Uhr, betreten. Zu diesem Zeitpunkt sei ihm noch nichts Ungewöhnliches aufgefallen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dieser Tat geben können. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell