Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksame Polizisten stoppen Alkoholfahrt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (20.03.), gegen 20:50 Uhr, haben Polizisten auf der B 51 im Bereich Neuenhaus einen 43-jährigen Burscheider in einem Pkw der Marke Toyota gestoppt und kontrolliert.

Er war zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen, da er mehrfach mit den linken Reifen in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gefahren war. Bei Ansprache des Fahrers an der Kontrollstelle war ein starker Alkoholgeruch wahrnehmbar und auch die Aussprache klang verwaschen, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab rund 1,4 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Den Führerschein des Mannes hat die Polizei noch vor Ort sichergestellt und ihm das weitere Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen vorerst untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell