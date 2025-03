Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Bankmitarbeiter versuchen Senioren zu betrügen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (20.03.) wurden der Polizei zwei Fälle von versuchten Betrugsdelikten gemeldet, bei denen die unbekannten Tatverdächtigen jeweils versucht haben, an den Wohnanschriften der Geschädigten deren Geldkarten einzusehen.

Im Laufe des Vormittages sind sowohl eine Seniorin in Sand als auch ein Senior in Hebborn jeweils von einer männlichen Person angerufen worden, welche sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgab. Der Mann behauptete in beiden Fällen, dass es unrechtmäßige Abbuchungen von den Konten der Geschädigten gegeben habe. Wenige Zeit später erschien an den Wohnanschriften der Seniorin in der Schulstraße sowie des Seniors in der Reuterstraße jeweils ein Mann, der sich als Herr "Costa" ausgab. Dieser bat darum, die Geldkarten der Geschädigten einsehen zu dürfen. Als diese jedoch richtigerweise nach einem Ausweis des Mannes fragten, entfernte sich dieser fußläufig und kam nicht wieder. Daher entstand der Seniorin und dem Senior glücklicherweise kein Schaden.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 170 cm bis 185 cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild. Er soll schwarze Haare gehabt haben, die an den Seiten kurz geschnitten waren. Auf dem Oberkopf habe er Locken gehabt. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesen versuchten Betrugsdelikten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

