Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall

Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (10. August 2025) hat sich ein 38-Jähriger aus Kleve schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 03:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Uedemer Straße in Richtung Materborn. Aus unklarer Ursache kam er vom Radweg ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Klever verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, entnahm man ihm dort auch eine Blutprobe. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell