POL-LG: ++ PKW kollidiert mit Radfahrerin ++ Bauschutt bei See in Barum abgeladen (Bild) ++ Haufen Asphalt abgeladen - Hinweise gesucht (Bild) ++ Alkoholisiert auf der B4 - Polizei stoppt LKW ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Tasche aus Transporter gestohlen

Am 21.07.2025 gegen 17:30 Uhr öffneten Unbekannte einen unverschlossenen Transporter im Wacholderweg auf einem dortigen Parkstreifen. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug eine Tasche, in welcher sich unter anderem ein gefülltes Portemonnaie befand. Der Wert des Diebesgutes liegt bei wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW kollidiert mit Radfahrerin

Eine 74 Jahre alte Radfahrerin befuhr am 21.07.2025 gegen 11:45 Uhr die Schützenstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa die Schützenstraße in Richtung Richard-Brauer-Straße zu überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision, bei welcher die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Klinikum verbracht. Am PKW sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

Barum - Bauschutt bei See in Barum abgeladen

Bereits am 18.07.2025 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr haben derzeit Unbekannte Bauschutt auf einem Feld in unmittelbarer Nähe zum Barumer See abgeladen. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Möglicherweise haben Besucherinnen und Besucher des Barumer Sees etwas mitbekommen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen. ++ Bild unter www.polizeipresse.de ++

Amelinghausen - Einbruch in Werkstatt - Bargeld gestohlen

Am vergangenen Wochenende vom 18.07.2025 bis zum 21.07.2025 ist es in einer Werkstatt in der Soltauer Straße zu einem Einbruch gekommen. Dabei wurde ein Seitenfenster aufgehebelt und Bargeld im Wert von wenigen Hundert Euro aus Geldkassetten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt - Polizei sucht Hinweise

In der Nacht zum 21.07.2025 wurde in Barendorf, Sperberweg, ein Opel Corsa beschädigt (siehe Pressemitteilung vom 21.07.2025). Im Verlaufe des 21.07.2025 wurden weitere beschädigte Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe festgestellt. In den Straßen Auf dem Kiewitt, Im Barcken sowie im Amselweg wurden ebenfalls PKW beschädigt. Bei den meisten Fällen wurden Pflastersteine in Scheiben der Fahrzeuge geworfen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und sucht nach Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Steine einer Baustelle im Drosselweg entnommen. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Südergellersen - Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer mit leichten Verletzungen

Am Montag, den 21.07.2025 gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines VW Polo die Kreisstraße 36 aus Heiligenthal in Fahrtrichtung Lüneburg. Dabei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der PKW blieb anschließend in einem Graben liegen. Der Fahrzeugführer erlitt Schürfwunden und wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse gestohlen

Während des Einkaufes in einem Supermarkt in der Schützenstraße wurde am 21.07.2025 zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr einer Seniorin die Geldbörse gestohlen. Diese befand sich in einem mitgeführten Stoffbeutel. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Haufen Asphalt abgeladen - Hinweise gesucht

Ein Haufen abgeladener Asphalt wurde am 17.07.2025 an einem Feldweg zwischen Dannenberg und Pisselberg durch Mitarbeitende des Samtgemeinde Elbtalaue festgestellt. Vor Ort konnte keine Person mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen. ++ Bild unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen

Bienenbüttel - Alkoholisiert auf der Bundesstraße 4 - Polizei stoppt LKW

Am 21.07.2025 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei ein LKW auf der Bundesstraße 4 bei Bienenbüttel gemeldet, der mit unsicherer Fahrweise auffiel. Dabei kam er mehrfach in den Gegenverkehr. Die Polizei konnte den LKW anhalten und kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 49 Jahre alten Fahrer einen Wert von 2,15 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Uelzen - Auseinandersetzung wegen Diebstahlsverdacht

Am 22.07.2025 gegen 08:00 Uhr sprach ein 20 Jahre alter Kassierer einen Mann an, welcher mit einer Tüte einen Laden in der St.-Viti-Straße verließ. Hintergrund war der Verdacht eines Diebstahls, der sich im Anschluss nicht bestätigte. Der Mann im Alter von 51 Jahren reagierte auf die Ansprache aggressiv und versuchte den 20-Jährigen mehrmals zu schlagen. Zusätzlich beleidigte er diesen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

