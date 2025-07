Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg Lüchow-Dbg. Uelzen vom 18.07. - 20.07.2025 +++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung Am Sande Am 18.07.2025 kam es am Nachmittag zu einer Auseinandersetzung und einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen mehreren männlichen Personen Am Sande. Vorangegangen ist ein Streit zwischen einem Pärchen und einem Mitarbeiter eines Kioskes ("Späti") in den Räumlichkeiten des Kioskes. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor dem Kiosk in deren Verlauf der Mitarbeiter und der männliche Kunde mit Fäusten aufeinander einschlugen. Es kam noch eine weitere männliche Person dazu, die dem Mitarbeiter half und mit einem "Schlappen" auf den Kunden einschlug. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten unerkannt.

Lüneburg -Wiederholter Diebstahl eines Anhängers Am 18.07.2025 wurde zwischen 09:00 und 15:00 Uhr zum wiederholten Male, vom Grundstück eines Unternehmens in der Bessemerstraße, ein Anhänger entwendet. Der Anhänger war mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl gesichert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dürfte der Anhänger ins östliche europäische Ausland transportiert worden sein.

Lüneburg - Ingewahrsamnahme nach Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch Am 18.07.2025 fiel eine männliche Person beim Ladendiebstahl auf. Dieser steckte sich zwei Dosen mit alkoholischem Inhalt in die Taschen und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als er vom Marktleiter angesprochen wurde, flüchtete der Dieb. Dieser konnte aber nach kurzer Flucht durch die Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert werden. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde der Ladendieb vor Ort entlassen. Kurze Zeit später fiel die gleiche Person bei einem Hausfriedensbruch auf. Nun wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann pustete 1,78 Promille. Lüneburg - Einschleichdiebstahl Zwei unbekannte weibliche Täterinnen begaben sich am 18.07.2025 gegen 17:10 Uhr in die Geschäftsräume eines Blumenfachgeschäfts in der Kuhstraße. Dort entwendete eine der beiden Frauen die Trinkgeldkasse. Der Diebstahl wurde erst am nächsten Tag bemerkt. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30 Euro.

Lüneburg - Einbruchdiebstahl in Kellerraum Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 15.07.2025 bis 18.07.2025 gewaltsam Zutritt zum Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kaltenmoor. Das Wohngebäude wird zurzeit kernsaniert. Die Geschädigten lagerten für den bevorstehenden Umzug persönliche Gegenstände in dem Kellerraum ein. Die unbekannten Täter durchwühlten den Kellerraum. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist zurzeit noch unbekannt.

Lüneburg - Wohnungstür eingetreten und Handy gestohlen Am 19.07.2025 trat ein unbekannter männlicher Täter die Wohnungstür der Geschädigten ein. Im weiteren Verlauf entwendet der Täter das Smartphone vom Wohnzimmertisch. Weiterhin habe der Täter die noch zuvor schlafende Geschädigte gegen den Oberschenkel geschlagen. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Eine Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifenwagen verlief negativ.

Lüneburg - Unter Drogen im Straßenverkehr Am 19.07.2025 gegen 15:33 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife eine männliche Person auf einem Leichtkraftrad. Die Person fuhr langsam über den Gehweg und folgte zunächst dem Anhaltesignal der Polizei nicht. Es stellte sich heraus, dass die Person unter dem Einfluss von BTM stand. Es wurde der Konsum von Kokain und weiteren BTM eingeräumt. Zusätzlich stellte sich noch heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Bleckede

Bleckede - Ingewahrsamnahme nach Missachtung des Platzverweises Auf dem Schützenfest in Bleckede zeigte sich eine männliche Person am 19.07.2025 gegen 02:00 Uhr verbal aggressiv gegenüber anderen friedlich feiernden Gästen. Da er dem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis der eingesetzten Polizeibeamten nicht nachkam, musste er die restliche Nacht in Lüneburg in der Gewahrsamszelle verbringen.

Betzendorf

Betzendorf - Unfallflucht

Am 19.07.2025 kommt gegen 20:25 Uhr ein PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit mehreren Verkehrsschildern. Anschließend entfernt sich der Verunfallte mit seinem PKW von der Unfallstelle. Unfallzeugen konnten das Kennzeichen ablesen. An der Halteranschrift konnte der PKW mit frischen Unfallschäden festgestellt werden. Der mutmaßliche Fahrzeugführer wurde ebenfalls alkoholisiert angetroffen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Uelzen - Fahren unter Einfluss

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr wurde ein 24-jähriger in der Veerßer Straße mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand.

Am Samstag, gegen 06:10 Uhr, wird ein Pkw in der Esterholzer Straße kontrolliert. Der 56-jährige Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergibt 0,62 Promille.

Ebenfalls am Samstag, gegen 09:00 Uhr, wird in Eschenkamp ein Pkw kontrolliert, dessen Fahrzeugführer auch unter Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,76 Promille. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Uelzen - Randalierer greift Polizeibeamte an Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, randaliert ein 39-jähriger in der Gudesstraße und belästigt andere Passanten. Als eine zufällig anwesende Streifenwagenbesatzung sich dem Mann annimmt, geht dieser auf einen Polizeibeamten los und schlägt diesen. Im weiteren Verlauf kommt es zu einem Widerstand durch den Mann, bei dem ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin leicht verletzt werden. Zudem beleidigt und bedroht er die eingesetzten Beamten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Römstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, wird ein Pkw in der Göhrdestraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wird die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls am Samstag, gegen 21 Uhr, soll ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug flüchtet vor den Beamten mit hoher Geschwindigkeit. Der 20-jährige Fahrzeugführer kann festgestellt werden. Es stellt sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, schubst ein bislang unbekannter Mann einen 35-jährigen auf seinem Fahrrad, der dadurch gegen einen geparkten Pkw fällt und diesen beschädigt. Es stellt sich heraus, dass der 35-jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht (2,53 Promille). Zudem gibt dieser an, Marihuana konsumiert zu haben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Wechselseitige Körperverletzung, Bedrohung Am Sonntagmorgen, gegen 01:35 Uhr, gerät ein 57-jähriger in der Hoefftstraße mit seinem 33-jährigen Sohn in Streit und schlägt diesem mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin der 33-jährige Pfefferspray einsetzt. Zudem bedroht der 57-jährige den 33-jährigen. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow/Dannenberg

Einbrüche in Hotel und Gastwirtschaft

Hitzacker Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Hotel in einem Hitzackeraner Ortsteil. Über das Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, es entstand jedoch Sachschaden beim Eindringen. In der gleichen Nacht kam es zu einem weiteren Vorfall im Stadtgebiet Hitzacker. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Objekt und suchten nach Beute. Doppelter Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch Dannenberg Gleich zwei Mal betrat ein polizeibekannter 29-jähriger Dannenberger im Laufe des Samstages einen Supermarkt in Dannenberg, obwohl ihm bereits vor längerer Zeit ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Er entwendete jeweils eine Flasche Alkohol und verließ den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. In beiden Fällen konnte der Täter noch in unmittelbarer Nähe des Marktes angetroffen werden. Verkehrszeichen, Buswartehäuschen und Hauswand bei Verkehrsunfall beschädigt Woltersdorf Am Samstagmittag kam eine 79-jährige in einem Woltersdorfer Ortsteil im Verlauf einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, einem Buswartehäuschen sowie der Wand eines Wohnhauses. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Tuningverstoß - Betriebserlaubnis von PKW erloschen Lüchow Am Samstagabend zog ein 21-jähriger Dannenberger mit seinem PKW die Aufmerksamkeit in Lüchows Stadtgebiet auf sich. Zunächst die der Anwohner - anschließend die polizeiliche. Aufgrund der doch sehr präsenten Lautstärke seiner Abgasanlage ergab eine Überprüfung, dass an Selbiger unerlaubte Veränderungen vorgenommen worden sind, die zu einer deutlich wahrnehmbaren Verschlechterung des Geräuschverhaltens führten. Weitere Untersuchungen an dem Fahrzeug werden in der kommenden Woche erfolgen. Die Weiterfahrt wurde dem 21-jährigen untersagt - die Betriebserlaubnis ist durch die Umbauten erloschen.

