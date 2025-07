POL-LG: ++ Region Nord-Ost-Niedersachsen - "anderer Ort; gleiches Spiel" - Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Einkaufsmärkten ++ Präventionsplakate ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Scharnebeck/Region Nord-Ost-Niedersachsen - "anderer Ort; gleiches Spiel" - Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Einkaufsmärkten

Nicht müde wird die Polizei und warnt eindringlich vor Taschendieben, die die Arglosigkeit insbesondere älterer Menschen beim Einkauf ausnutzen und sich bei günstiger Gelegenheit die Geldbörse der gerade am Kühlregal oder der Käsetheke abgelenkten Einkäufer greifen. Ab und an befindet sich sogar neben der EC-Karte der Geschädigten auch eine abgelegte PIN-Nummer in der Geldbörse, so dass es in der Vergangenheit im Einzelfall auch zu Schäden von einigen tausend Euro nach Geldbörsendiebstählen kam.

Geschädigte eines aktuellen Geldbörsendiebstahls wurde eine 63-Jährige in den Mittagsstunden des 15.07.25 in einem Einkaufsmarkt Röthenkuhlen in Scharnebeck. Hier konnte sich ein Täter gegen 13:45 Uhr aus einer am Einkaufswagen angegangene Handtasche die Börse der Frau greifen. In der Geldbörse befanden sich auch Bargeld und EC-Karte.

Ähnliche Taten gab es in den letzten Wochen auch in Lüneburg, Bardowick, Uelzen, Ebstorf, Bad Bevensen und Bad Bodenteich.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Seien Sie schlauer als der Klauer. Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Parallel erinnern wir an unsere Plakatkampagnen zu dem Thema -> Plakate als download

