Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ alkoholisiertes Pärchen "raubt" Jungen den E-Scooter - Trunkenheit im Straßenverkehr (oder "wenn man nicht die AZ liest!")++ handfester Streit zwischen Jugendlichen und Jungerwachsenen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 16.07.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - handfester Streit zwischen Jugendlichen und Jungerwachsenen - mit Fahrradschloss geschlagen - Polizei ermittelt

Nach einer verbalten und später handfesten Auseinandersetzung in den Nachmittagsstunden des 15.07.25 im Umfeld und später in einem Einkaufsmarkt in der St.-Stephanus-Passage ermittelt die Polizei. Vier junge Männer im Alter von 17, 18, 19 und 20 Jahren waren gegen 17:00 Uhr mit zwei 22 und 26 Jahre alten Brüdern aneinandergeraten. Erst beschimpfte und stritt man sich, dann wurde einmal auch mit einem Fahrradschloss durch die Brüder zugeschlagen. Im Inneren des Marktes wurden parallel Gegenstände umgeworfen. Die Polizei war schnell mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte die Personalien der jungen Männer feststellen sowie die zwei weiteren Brüder ermitteln. Größere Verletzungen erlitt keiner der Personen.

Lüneburg - "aufgefahren" - drei beteiligte Fahrzeuge - zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Mittagsstunden des 15.07.25 in der Reichenbachstraße. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw Porsche 911 hatte gegen 13:30 Uhr in Fahrtrichtung Gartenstraße zu spät bemerkt, dass zwei Fahrzeuge vor ihm bis zum Stillstand abgebremst hatten, so dass er auf einen Pkw Opel Astra auffuhr und diesen auf einen Pkw VW Polo schob. Eine 60 Jahre alte Beifahrerin im VW Polo sowie die 64 Jahre alte Fahrerin im Opel erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - alkoholisiertes Pärchen "raubt" Jungen den E-Scooter - Trunkenheit im Straßenverkehr (oder "wenn man nicht die AZ liest!")

Den 13-Scooter eines 13-Jährigen griffen sich ein 22 (Frau) und 30 (Mann) Jahre altes Pärchen (beide alkoholisiert) in den Abendstunden des 15.07.25 am Busbahnhof in der Veerßer Straße. Zuvor hatten die Beiden gegen 19:30 Uhr dem Jungen eine Ohrfeige verpasst und sich fahrend mit dem E-Scooter entfernt. Der Junge konnten mit weiteren Jugendlichen das Pärchen verfolgen und sich den Scooter zurückholen.

Neben dem Strafverfahren wegen sonstigem Raub erwartet die 22-Jährige, bei der eine Alkoholisierung von 1,19 Promille festgestellt wurde, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. "Ganz schön blöd!" ... "hätte die junge Dame mal die Titelseite der AZ - OLG stärkt Promillegrenze - v. 15.07.25 gelesen".

Bad Bodenteich - Geldbörsendiebstahl in Einkaufsmarkt - Täter auf frischer Tat ertappt - Duo ergreift die Flucht

Die Geldbörse einer 63-Jährigen griff sich ein Taschendieb in den Morgenstunden des 15.07.25 in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Bergstraße. Als der Dieb gerade die Geldbörse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack griff, bemerkte die Frau den Diebstahl, so dass der Mann gegen 10:20 Uhr nach Wegwurf der Börse in die Obst- und Gemüsetheke, zusammen mit einem möglichen Mittäter die Flucht ergriff. Eine kurze Verfolgung und eine weitere Fahndung der alarmierten Polizei führte nicht zum Aufgriff der Täter. Der Dieb (Haupttäter) wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60 Jahre alt, grau Haare, dunkel-blaue Jacke, blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Landkreis Uelzen - Polizei warnt vor neuer Masche: angebliche Polizeibeamte konstruieren Geschichte über angeblichen Kinderporno-Ring in Thailand mit den Personalien der Angerufenen ++ Seniorinnen um ihr Erspartes gebracht ++ Polizei mahnt und klärt auf! ++

Vor einer für die Region neuen und perfiden Masche von professionellen Betrügern warnt die Polizei. Aktuell ermittelt die Polizei Uelzen in zwei Fällen, in denen Seniorinnen in der Region in den letzten Wochen Opfer der Täter geworden sind. Dabei wurden die Damen beide um ihr Erspartes in Höhe von mehreren zehntausend Euro gebracht.

Nach einer Kontaktaufnahme einer angeblichen Polizeidienststelle (per Telefon und später persönlich) berichteten die Betrüger jeweils unabhängig den älteren Damen von angeblichen polizeilichen Ermittlungen der Bundespolizei in Süd-Ost-Asien (Thailand). Ein krimineller Clan würde jeweils im Namen der Frauen einen Kinderporno-Ring betreiben. Um die Täter im Ausland zu überführen, sollte die Frauen nun verdeckt mitarbeiten, um die Täter zu überführen und einer Strafverfolgung zu entgehen. Dazu wurde den Seniorinnen über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Kontaktaufnahmen eine Geschichte vorgegaukelt, bei denen sie auch dazu gebracht wurden, mehrfach Schmuck und Bargeld, an der Haustür zu übergeben. Der Betrug flog erst auf, als sich die Frauen jeweils Angehörigen offenbarten.

Die Polizei ermittelt und mahnt in diesem Zusammenhang: "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Sprechen Sie mit Angehörigen oder vertraute Bekannte und holen Sie sich ein Feedback.

Für junge Menschen und Angehörige gilt: "Thematisieren Sie entsprechende Betrugsmaschen mit Ihren Eltern, Urgroßeltern, Angehörigen und Bekannten. Treffen Sie Absprachen!"

Ergänzend gelten immer folgende Verhaltenshinweisen:

· Misstrauisch sein · Kontaktaufnahme hinterfragen · kein Geld überweisen · keine Wertsachen übergeben · die Polizei verständigen/kontaktieren

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Präventionskampagnen in diesem Zusammenhang gegen "Enkeltrick, Schockanrufe, Falsche Polizeibeamte und Whatsapp-Betrug" bzw. die Kampagne "Die Polizei geht zum Friseur"

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/gemeinsam-gegen-schockanrufe-enkeltrick-falscher-polizeibeamter-whatsapp-betrug-co-116541.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell