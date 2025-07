Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ alkoholisiert und ohne Führerschein - auf Fußgänger zugefahren ++ Streit auf Parkplatz eines Discounters ++ ... die Polizei kontrolliert im Innenstadtbereich - Verstoß gegen das Durchfahrtverbot

Lüneburg (ots)

Presse - 15.07.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Streit auf Parkplatz eines Discounters

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Motorradfahrer und zwei Männern kam es in den Nachmittagsstunden des 14.07.25 auf dem Parkplatz eines Discounters Auf dem Schmaarkamp. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 57 Jahre alte Motorradfahrer über den Parkplatz gefahren, um im Eingangsbereich zu parken. Dadurch fühlte sich ein 29 Jahre alter Fußgänger bedrängt, so dass es gegen 14:30 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen den Personen kam, an denen sich auch noch der 69 Jahre alte Vater des 29-Jährigen beteiligte. Durch die Rangelei wurde der Helm des Motorradfahrers beschädigt. Größere Verletzungen erlitt niemand. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zum genauen Hergang und den Abläufen wird die Polizei auch mehrere Zeugen vernehmen.

Lüneburg - Streit um Geld endet mit Schlag

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 33 und 34 Jahre alten Männern kam es in den Nachmittagsstunden des 14.07.25 in der Ilmenaustraße. Vor dem Hintergrund von Geldschulden zerrte der 34-Jährige gegen 17:30 Uhr an dem 33-Jährigen und schlug diesen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Ladendieb ertappt - zwei Parfüme im Visier

Einen 23 Jahre alten Ladendieb ertappten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße in den frühen Abendstunden des 14.07.25. Der Lüneburger wollte gegen 18:00 Uhr zwei Parfüms im Wert von 120 Euro aus dem Markt mitgehen lassen, wurde jedoch festgehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Bardowick - Geldbörse beim Einkauf aus Handtasche gestohlen

Die Geldbörse einer 76-Jährigen griffen sich Unbekannte in den Mittagsstunden des 14.07.25 bei günstiger Gelegenheit in einem Einzelhandelsgeschäft Im Kuhreiher. Die Frau hatte die Börse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen aufbewahrt, als gegen 13:30 Uhr Diebe die Gelegenheit nutzten. In der Folge konnten die Diebe mit der erbeuteten EC-Karten auch mehrere hundert Euro Bargeld abheben. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert im Innenstadtbereich - Verstoß gegen das Durchfahrtverbot

Auch wenn es nicht der Schwerpunkt der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung ist, kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.07.25 punktuell das Durchfahrtverbot in den Verkehrsbereich "Am Ochsenmarkt"/Innenstadt. Dabei ahndeten die Beamten u.a. einen Verstoß eines 25 Jahre alten Fahrers eines Pkw Mercedes AMG GLE mit Hamburger-Kfz-Kennzeichen sowie weitere Ordnungswidrigkeiten.

In den Nachmittagsstunden des 14.07.25 kontrollierten Beamte auch das Durchfahrtverbot im Bereich der Brücke Bernsteinstraße. Dort ahndeten die Beamten insgesamt 12 Verstöße.

Lüneburg - "aufgefahren" - leicht verletzt - 20.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Abendstunden des 14.07.25 in der Hamburger Straße. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Transporter wollte gegen 19:40 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt nach links in die Straße Zeltberg einbiegen. Dieses bemerkte ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW zu spät und fuhr auf. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Motorrollerfahrerin stürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers Piaggio in den Mittagsstunden des 14.07.25 am Spritzenhaus. Die Jugendliche hatte gegen 12:00 Uhr in einer Linkskurve zu stark abgebremst, so dass die Räder blockierten. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Uelzen

Uelzen - alkoholisiert und ohne Führerschein - auf Fußgänger zugefahren

Gegen einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta ermittelt aktuell die Polizei Uelzen. Die Uelzener war nach derzeitigen Ermittlungen in den Abendstunden des 14.07.25 gegen 18:30 Uhr mit dem Pkw in der Wilhelm-Seedorf-Straße in Richtung von zwei Fußgängern/Zeugen gefahren, welche sich auf dem Gehweg befanden. Der Pkw touchierte dabei auch einen Metallschutzbügel auf dem Parkstreifen. Anschließend fuhr der 40-Jährige weiter. Er konnte in der Folge durch die alarmierte Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,85 Promille, jedoch KEIN Führerschein festgestellt. Dieses besaß der Uelzener nicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Wriedel, OT. Arendorf - Körperverletzung unter Bekannten - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung im Umfeld von insgesamt sechs Männern in einer Wohnung in Arendorf. Dabei waren nach ersten Ermittlungen vier 17, 18, 40 und 44 Jahre alte Männer mit zwei 31 und 36 Jahre alten Männern (Gäste) beim gemeinsamen Konsum von Alkohol gegen 22:45 Uhr aneinandergeraten. Die beiden 31 und 36 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen (u.a. blutige Lippe) und suchten vorsorglich das Klinikum in Uelzen auf. Aufgrund der Sprachbarrieren aller Beteiligten dauern die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen an.

Uelzen - ... unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 14.07.25 im Reiherstieg. Bei der Kontrolle des Opelfahrers stellte sich gegen 11:40 Uhr heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens angeordnet wurde.

Uelzen - ohne Pflichtversicherung mit E-Scooter unterwegs

Auf ihr abgelaufenes Versicherungskennzeichen des E-Scooters wiesen Polizeibeamte in den Morgenstunden des 15.07.25 gegen 08:20 Uhr in der Johnsburg eine 26 Jahre alte Uelzenerin hin. Obligatorisch wurde parallel mit dem Hinweis ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die junge Frau eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

