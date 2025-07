Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Stall- und Scheunenkomplexes ++ Feuerwehr mit mehr als 140 Einsatzkräften im Löscheinsatz ++ Sachschaden von mehr als 150.000 Euro ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Zernien, OT. Reddien

Zu einem Brand eines Stall- und Scheunenkomplexes in der Ortschaft Reddin (bei Zernien) kam es kurz vor Mitternacht in der Nacht zum 17.07.25. Anwohner hatten das Feuer wahrgenommen und gegen 23:50 Uhr die Feuerwehreinsatzleitstelle (FEL) Lüchow - Dannenberg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die als Werkstatt genutzte Scheune bereits in Vollbrand. Mehr als 140 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Gülden, Kiefen, Dannenberg, Volkfien, Mützingen, Karwitz, Hitzacker, Jameln und Uelzen waren im Löscheinsatz. Parallel konnten landwirtschaftliche Geräte vom Brandort entfernt werden, so dass dieses keinen Schaden nahmen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf mehr als 150.000 Euro geschätzt.

Im Nachgang der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann aufgrund von Kreislaufproblemen medizinisch behandelt. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an; ein technischer Defekt kann als mögliche Brandursache nicht ausgeschlossen werden, da sich im Gebäude auch verschiedene elektrische Geräte, akkubetriebene Werkzeuge sowie ein Sicherungskasten befanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell