POL-F: 250519 - 0534 Frankfurt - Westend Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen - Eigentümer gesucht

(yi) In der Nacht von Freitag (16. Mai 2025) auf Samstag (17. Mai 2025) nahmen Polizeibeamte drei Fahrraddiebe auf frischer Tat fest. Die Polizei sucht nun die Geschädigten.

Gegen 01:00 Uhr befand sich das Trio auf der Bockenheimer Landstraße. Für den Transport der Fahrräder entfernten die Diebe die an den Fahrrädern angebrachten Schlösser. Beim Erblicken der Streife versuchten sie zu flüchten, konnten sodann von den Beamten festgenommen werden. Die Polizisten brachten einen der dreien in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Die anderen beiden entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei bittet die Eigentümer der Fahrräder sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

