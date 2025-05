Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250519 - 0531 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Sonntag (18. Mai 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hanauer Landstraße. Ein 29-jähriger Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer gegen 17:55 Uhr die Hanauer Landstraße aus Richtung Maintal kommend, in Richtung Frankfurt. Eine 30-jährige Autofahrerin befuhr die Hanauer Landstraße in entgegengesetzte Richtung. An einer Kreuzung wendete die Autofahrerin verbotswidrig und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug der Frau geschleudert. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin und ihre drei Mitfahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser transportiert. Polizeibeamte sperrten die Fahrbahn für die Unfallaufnahme und leiteten den Verkehr von 18:08 Uhr bis 19:10 Uhr um.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell