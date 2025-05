Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250519 - 0533 Frankfurt - Preungesheim Schwerer räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Die Polizei bittet um Mithilfe bezüglich eines schweren räuberischen Diebstahls, welcher sich am Freitag (16. Mai 2025) in einem Lebensmittelgeschäft am Gravensteiner-Platz zutrug.

Ersten Erkenntnissen zufolge entnahm der Täter gegen 15:10 Uhr Lebensmittel aus der Auslage des Geschäftes und packte diese in seinen Rucksack. Ohne die Ware zu bezahlen, beabsichtigte der Räuber die Örtlichkeit zu verlassen. Kurz vor dem Ausgang sprach ein Zeuge den Tatverdächtigen an. Daraufhin versuchte dieser zu flüchten und wurde durch den Zeugen zu Boden gebracht und festgehalten. Der Räuber zog daraufhin ein Pfefferspray und drohte den Anwesenden. Er verließ anschließend den Laden und schlug mit einer Kette aus Metall in Richtung der Zeugen. Sodann setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Homburger Landstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 185cm - 190cm groß, normale bis kräftige Statur; trug einen schwarzen Bart, ein dunkles Basecap, einen dunklen Rucksack, eine schwarze Jacke mit neongelben Applikationen an der Brust und Schulter, eine helle Bluejeans und graue Schuhe mit weißer Sohle. Weiter führte er ein blaues Fahrrad mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

