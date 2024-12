Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Nord (ots)

Etwa 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (07.12.2024) in Stuttgart-Nord ereignet hat. Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes gegen 11.30 Uhr die Hegelstraße und bog verbotswidrig nach links in die Seidenstraße ab. Hierbei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden Stadtbahn der Linie U4. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell