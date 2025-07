Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ abgestellte abgemeldete Pkw in Brand gesetzt - Polizei ermittelt ++ Lüneburg: immer eine Reise wert - "Polizei entwaffnet Schüler aus Hamburg" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.07.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - abgestellte abgemeldete Pkw in Brand gesetzt - Polizei ermittelt

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach zwei Bränden von auf einem Parkplatz Volgershall abgestellter und nicht zugelassener Pkw. In den späten Abendstunden des 16.07.25 war es gegen 23:30 Uhr zum Brand eines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw VW im Heckbereich gekommen. Das Feuer griff dabei auch auf einen daneben abgestellten weiteren Pkw VW über. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Gegen 04:00 Uhr geriet auf dem selben Parkplatz ein weiterer abgestellter nicht angemeldeter Pkw Volvo in Brand. Das Feuer griff auf einen rechts danebenstehenden Pkw Hyundai sowie einen Pkw Skoda (beide zugelassen) über, die zum Teil ebenfalls erheblich beschädigt wurden. Die Feuerwehr war abermals im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt mit Nachdruck und sucht mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zum 17.07.25 im Umfeld des Parkplatzes wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pärchen beim Ladendiebstahl

Zwei 18 (männlich) und 19 (weiblich) Jahre alte Personen versuchten sich in den Abendstunden des 16.07.25 gemeinsam bei einem Diebstahl in einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Die 19-Jährige versuchte dabei gegen 19:00 Uhr durch weiters Öffnen ihres Mantels eine Diebstahlshandlung ihres Begleiters von Kosmetika im Wert von mehr als 120 Euro zu verdecken. Aufmerksame Mitarbeiter merkten das "Tun" der beiden Personen und sprachen diese an. Das Pärchen war wenig erfreut und äußerst unkooperativ, was diese aber nicht vor einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls bewahrte.

Reppenstedt - 50 Meter Starkstromkabel von Baustelle mitgenommen

Insgesamt 50 Meter Starkstromkabel (1x 10m 64A und 6x10m 32A) stahlen Unbekannte in den der Nacht zum 17.07.25 von einer Baustelle im Neubaugebiet im Sülzweg. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Bardowick - Scheibe von transportierten Mini-Bagger prallt gegen folgenden Pkw

Mit einer ihm entgegenfliegenden Scheibe eines Mini-Baggers kollidierte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Nachmittagsstunden des 16.07.25 in der Hamburger Landstraße. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford hatte mit einem Anhänger gegen 14:30 Uhr den Mini-Bagger transportier, als sich gegen 14:30 Uhr während der Fahrt die Seitenscheibe löste und gegen den entgegenkommenden Pkw BMW prallte. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Lüneburg: immer eine Reise wert - "Polizei entwaffnet Schüler aus Hamburg"

Bekanntschaft mit den Lüneburger Ordnungshütern machte mehrere Jugendliche einer Hamburger Schulklasse im Verlauf des 16.07.25. Passanten hatten gegen 13:00 Uhr in der Große Bäckerstraße einen Jugendlichen mit einer schwarzen Pistole gemeldet, so dass die Polizei schnell mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und vor Ort war. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte den jungen Mann, einen 14-Jährigen, zusammen mit mehreren weiteren Schülern in der Bardowicker Straße kontrolliere; dabei hatte er eine "echt wirkende" Spielzeugpistole im Hosenbund. Auch bei zwei anderen Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren stellten die Beamten jeweils Spielzeugpistolen fest. Die jungen Leute wie auch die Spielzeugwaffen übergaben die Beamten mit mahnenden Worten kurze Zeit später an die Begleitpersonen der Schülergruppe, die die Gesamtsituation sicherlich in der Folge mit den Jugendlichen hinreichend erzieherisch aufbereiteten.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Pkw kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Superb in den Nachtmittagsstunden des 16.07.25 auf der Kreisstraße 8. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw Fiat Doblo war gegen 15:30 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg von Marlin in Richtung Kreisstraße 8 unterwegs, um diesen zu queren, Dabei kam es zu Kollision mit dem Pkw Skoda, der auf der Kreisstraße 8 unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Uelzen

Suderburg - Cabrio-Verdeck beschädigt

Das Cabrio-Verdeck eines unter einem Carport in der Alte Celler Heerstraße abgestellten Pkw Mercedes-Benz CDI beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 16.07.25. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen, OT. Westerweyhe - Glas an Wohnungstür beschädigt

Das Glas einer Wohnungstür im Hagebuttenweg beschädigte ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 17.07.25. Ein Unbekannter hatte dabei gegen 01:00 Uhr gegen die Haustür geklopft, das Glas beschädigt und war danach abgehauen. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit Druckluftwaffe am Parkhaus geschossen - Polizei stellt Druckluftwaffe sicher und leitet Verfahren ein

Mit einer Druckluftwaffe hantierte und schoss ein 27-Jähriger in den späten Abendstunden des 16.07.25 im weiteren Bereich des Parkhauses in der St.-Viti-Straße herum. Passanten alarmierten gegen 22:15 Uhr die Polizei. Beamte nahmen dem Uelzener die "erlaubnisfreie" Druckluftwaffe ab und leiteten aufgrund des "Führens" der Waffe "außerhalb des befriedeten Besitztums" sowie dem "Schießen" entsprechende Strafverfahren ein. Verletzt oder beschädigt wurde niemand/nichts.

Uelzen - "pöbelnder 41-Jähriger" als "Wiederholungstäter"

Nicht zum ersten Mal pöbelte ein 41-Jähriger in den Morgenstunden des 17.07.25 im Umfeld einer Bäckerei in der Bahnhofstraße herum. Der Mann hat aufgrund verschiedener ähnlicher Vorfälle bereits ein Hausverbot und erhielt eine Platzverweis.

