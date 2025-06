Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Anhänger kippt um

Am Donnerstag stürzte in Schemmerhofen der Anhänger eines Lkw-Fahrers auf die Gegenfahrbahn.

Ulm (ots)

Um 7.30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger in der Hauptstraße in Richtung Äpfingen unterwegs. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Einmündung zum Lauweg, stieß er mit dem rechten hinteren Rad seines Anhängers gegen den Bordstein. Der Anhänger geriet dadurch ins Schwanken und kippte samt Ladung auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Ladung. Der 27-jährige Opel-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn musste die Hauptstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wird ein Fahrfehler vermutet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

