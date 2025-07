Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 61 Verstöße - "negativer Spitzenreiter": 150 km/h ++ mit Baum kollidiert - zwei Leichtverletzte ++ Werbeplakate der Feuerwehr abgerissen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 18.07.25 ++

Lüneburg

Scharnebeck/Region Nord-Ost-Niedersachsen - "anderer Ort; gleiches Spiel" - Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Einkaufsmärkten

Nicht müde wird die Polizei und warnt eindringlich vor Taschendieben, die die Arglosigkeit insbesondere älterer Menschen beim Einkauf ausnutzen und sich bei günstiger Gelegenheit die Geldbörse der gerade am Kühlregal oder der Käsetheke abgelenkten Einkäufer greifen. Ab und an befindet sich sogar neben der EC-Karte der Geschädigten auch eine abgelegte PIN-Nummer in der Geldbörse, so dass es in der Vergangenheit im Einzelfall auch zu Schäden von einigen tausend Euro nach Geldbörsendiebstählen kam.

Geschädigte eines aktuellen Geldbörsendiebstahls wurde eine 63-Jährige in den Mittagsstunden des 15.07.25 in einem Einkaufsmarkt Röthenkuhlen in Scharnebeck. Hier konnte sich ein Täter gegen 13:45 Uhr aus einer am Einkaufswagen angegangene Handtasche die Börse der Frau greifen. In der Geldbörse befanden sich auch Bargeld und EC-Karte.

Ähnliche Taten gab es in den letzten Wochen auch in Lüneburg, Bardowick, Uelzen, Ebstorf, Bad Bevensen und Bad Bodenteich.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Seien Sie schlauer als der Klauer. Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Parallel erinnern wir an unsere Plakatkampagnen zu dem Thema -> Plakate als download.

Vastorf - mit Baum kollidiert - zwei Leichtverletzte

Mit einem Baum kollidierte ein 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Abendstunden des 17.07.25 auf der Kreisstraße 28 - An der Bahn. Der Pkw BMW war gegen 21:00 Uhr auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Die Airbags des Pkw lösten dabei aus. Der 41-Jährige sowie seine 27 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Adendorf - mit prallgefülltem Einkaufstrolli aus dem Markt - Pärchen ermittelt

Mit einem prallgefülltem Einkaufstrolli verliess ein 58-Jähriger zusammen mit einer Mittäterin in den späten Nachmittagsstunden bereits des 14.07.25 einen Einkaufsmarkt in der Von-Stauffenberg-Straße durch die Gemüseabteilung. Zusammen mit dem Marktpersonal konnte die Polizei den Mann ermitteln. Im Trolli hatte das Pärchen u.a. Nahrungsmittel und Elektronikzubehör im Wert von mehreren hundert Euro abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - verbales Streitgespräch und Handgreiflichkeiten

Zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten 18 und 26 Jahre alten Lüneburgern kam es in den Nachtstunden zum 18.07.25 Bei der Abtspferdetränke. Nach einem verbalen Streitgespräch verletzten sich die beiden betrunkenen Männer gegen 01:00 Uhr gegenseitig leicht. Die alarmierte Polizei ermittelt nun wegen beide Lüneburger wegen Körperverletzung.

Melbeck - in den Gegenverkehr gefahren

Zur einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es in den Nachmittagsstunden des 17.07.25 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Melbeck. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota Land Cruiser war gegen 14:30 Uhr auf der Uelzener Straße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und kollidierte dort frontal mit einem Pkw Jeep einer 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel/Lüchow - Werbeplakate der Feuerwehr abgerissen & Taxi-Fahrt - Täter ermittelt

Einen bereits polizeilich in den letzten Tagen in Erscheinung getretenen 43-Jährigen aus Berlin konnte die Polizei auch für eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Kreisfeuerwehr ermitteln. Der Mann hatte in den Abendstunden des 17.07.25 gegen 22:00 Uhr zwei Werbeplakate der Feuerwehr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße abgerissen und so einen Schaden von gut 100 Euro verursacht.

In der Nacht zum 18.07. gegen 00:30 Uhr liess sich der 43-Jährige dann durch ein Taxi durch den Landkreis "chauffieren", ohne, dass er Bargeld bei sich hatte. Der Taxi-Fahrer brachte den Mann zur Polizeiwache nach Lüchow, wo die Beamten auch eine Strafanzeige wegen "Leistungsbetrugs" gegen den 43-Jährigen einleiteten.

Uelzen

Uelzen - Zigarettenautomaten beschädigt

Einen im Bereich der Birkenallee installierten Zigarettenautomaten beschädigten Unbekannte bereits im Zeitraum vom 14. bis 17.07.25 auf. Dabei gelangten die Täter nicht an die Tabakwaren. Es entstand ein Sachschaden von gut hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... auf regennasser Fahrbahn verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Fahrer eines Mofa 25 (Pizza-Lieferant) in den späten Nachmittagsstunden des 17.07.25 auf der Groß Liederner Straße. Aufgrund regennasser Fahrbahn und Unachtsamkeit war der junge Mann gegen 17:50 Uhr ins Rutschen gekommen und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen an Knien und Händen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 61 Verstöße - "negativer Spitzenreiter": 150 km/h

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 17.07.25 auf der Bundesstraße 4 zwischen den Anschlussstellen Holdenstedt und Wieren. Dabei ertappten die Beamten insgesamt 61 zu schnelle Fahrer. Der "negative Spitzenreiter" wurde mit 150 bei erlaubten 100 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

