Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geklautes Mountainbike zum Verkauf angeboten - beim Treffen Fahrrad sichergestellt ++ Fahrrad aus Schuppen entwendet ++ Mehrere Personen entwenden hochwertige Werkzeuge aus Lagerhalle ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - geklautes Mountainbike zum Verkauf angeboten - beim Treffen Fahrrad sichergestellt

Ein hochwertiges Mountainbike Bulls stahl ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 20.07.25 im Bereich des Museums in der Willy-Brandt-Straße. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad während eines Museumbesuches zwischen 15:15 und 17:15 Uhr mit zwei Schlösser gesichert angeschlossen. Bei der Rückkehr war das Mountainbike weg. Zu Hause angekommen schaute der Eigentümer noch vor Erstellen einer Online-Anzeige bei der Polizei in ein Verkaufsportal im Internet und erkannte dort sein Fahrrad wieder, das aktuell dort zum Verkauf angeboten wurde.

Der Eigentümer kontaktierte den Anbieter und verabredete sich noch am Abend in Lüneburg mit dem Verkäufer. Zusammen mit alarmierten Polizeibeamten konnte der Eigentümer einen 29 Jahre alten Lüneburger mit dem betreffenden Fahrrad antreffen. Der Lüneburger gab an, dass er ebenfalls das Mountainbike am späten Nachmittag von einem Unbekannten gekauft habe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl bzw. Hehlerei ... und händigte dem Eigentümer sein Mountainbike wieder aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer stürzte am 20.07.2025 gegen 23:45 Uhr alleinbeteiligt auf den Gehweg der Straße "Hasenburg". Dabei verletzte sich der 39-jährige Mann schwer und wurde in ein Klinikum verbracht.

Barendorf - Mit Pflasterstein PKW beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum 21.07.2025 einen Opel Corsa. Dieser war zum Tatzeitpunkt in dem Sperberweg im Wendehammer abgestellt. Die Beschädigungen wurden an der Fahrertür und die Fensterscheibe festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein Pflasterstein genutzt. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen

Bleckede - Sattelzug löst Vollsperrung auf Landesstraße aus

Am Morgen des 21.07.2025 geriet ein beladener Sattelzug auf der Landesstraße 221 zwischen Neetze und Bleckede, kurz vor dem Ortseingang von Bleckede, nach rechts in den Seitenraum und drohte umzukippen. Für die Bergung des Fahrzeuggespannes wurde die Landesstraße 221 für mehrere Stunden gesperrt. Der 47 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Lüneburg - Steuergerät aus Pkw demontiert - Scheibe eingeschlagen

Eine seitliche Fensterscheibe eines Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Penseler-Straße abgestellten Pkw schlugen Unbekannte in der Nacht zum 20.07.2025 ein. Die Täter konnten die Motorhaube öffnen und ein Steuergerät ausbauen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Papiercontainer in Vollbrand - Feuerwehr löscht

Zum Brand eines Papiercontainers kam es in den späten Abendstunden des 20.07.2025 im Postweg. Aus bis dato ungeklärter Ursache war gegen 23:45 Uhr der Inhalt des Containers in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Fahrrad aus Schuppen entwendet

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am 18.07.2025 und 07:30 Uhr am 19.07.2025 wurde ein mittels Kettenschloss gesichertes Pedelec der Marke Hercules entwendet. Dieses befand sich in einem Schuppen in der Straße "Kleberkoppel". Der Wert des Pedelecs liegt bei etwas über 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Römstedt - Einbruch in Gemeindehaus - Tresor mitgenommen

In das Gemeindehaus in der Göhrdestraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis 20.07.25 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und konnten dort auch mehrere Türen und Schränke aufbrechen. Dabei demontierten sie auch einen Tresor und nahmen diesen mit. Neben Bargeld und Schlüsseln wurden auch Alkoholika mitgenommen. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck - Mehrere Personen entwenden hochwertige Werkzeuge aus Lagerhalle

In der Nacht zum 21.07.2025 verschafften sich mehrere Personen gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Im Rätzen" in Soltendieck. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge und entfernten sich unerkannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und sucht nach weiteren Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Wohnwagen löst sich von Anhängerkupplung und rollt auf Pkw auf - 33.000 Euro Sachschaden

Von einem Pkw-Gespann löste sich in den Mittagsstunden des 20.07.25 auf der Bundesstraße 4 zwischen den Anschlussstellen Oldenstadt und Molzen der Wohnwagen. Dabei rollte der Wohnwagen gegen 12:10 Uhr glücklicherweise "nur" auf den ziehenden Pkw Ford Kuga auf, so dass Sachschaden am Pkw, Wohnwagen und der Leitplanke entstand. Dieser wird mit gut 33.000 Euro beziffert.

Bad Bodenteich - PKW touchiert Mann auf E-Scooter und entfernt sich

Am 21.07.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem E-Scooter die Neustädter Straße und beabsichtigte in den Brömmerlweg abzubiegen. Dabei wurde er von einem derzeit unbekannten PKW touchiert. Daraufhin stürzte der Mann und verletzte sich leicht an der Schulter. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Wittingen fort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell