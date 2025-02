POL-LIP: Bad Salzuflen. Gefahrenstelle durch Stein auf der Fahrbahn.

Lippe (ots) - Am Sonntag (16.02.2025) wurde eine in Detmold gefundene Handtasche bei der Polizei abgegeben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5973711). Am Mittwoch (19.02.2025) meldete sich die Besitzerin bei der Polizei, so dass die Tasche an sie übergeben werden konnte. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

