POL-WES: Alpen - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl von Dieselkraftstoff

Schermbeck (ots) - Am Mittwoch gegen 12.35 Uhr geriet der Pkw eines 74-jährigen Mannes aus Borken aus bislang unbekannter Ursache auf der Borkener Straße in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der Borkener Straße Richtung Freudenbergstraße unterwegs. Hier nahm der 74-Jährige zunächst einen Brand im hinteren Bereich des Pkw wahr, hielt an und verließ unverletzt ...

mehr