Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht: Zaunpfosten und Verkehrsschild beschädigt

Wachtendonk (ots)

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden kam es an der Einmündung Alter Gelinterweg / Meuskendyk in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden an einem Zaunpfosten sowie dem Pfosten eines Verkehrsschilds wurde am Mittwoch (6. August 2025) festgestellt. Durch die eingesetzten Beamten konnte an der Unfallörtlichkeit ein orangefarbenes Kunststoffteil, welches nach aktuellem Kenntnisstand von einem Lkw (seitlicher Blinker) stammt, sichergestellt werden. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich nachfolgend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

