Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Aldekerk

Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt diesen Mann?

Kerken-Aldekerk (ots)

Am 21. Juli 2025 wurde ein 89-Jähriger aus Kerken Opfer eines Betrugs am Telefon (siehe Pressemeldung https://kleve.polizei.nrw/presse/kerken-betrug-am-telefon). Noch am selben Tag wurde die ergaunerte EC-Karte des Seniors von einem unbekannten Täter in einem Supermarkt in Aldekerk zum zahlen genutzt. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera erfasst. Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlicht die Polizei nun diese Bilder. Sie sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/177091

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise werden von der Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell