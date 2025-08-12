Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Alleinunfall mit Pedelec: 67-Jährige verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Montag (11. August 2025) kam es gegen 17:15 Uhr im Kreuzungsbereich Kalkarer Straße / Ostring in Goch zu einem Alleinunfall. Eine 67-jährige Frau aus Weeze befuhr mit einem Pedelec die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Ostring. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Weezerin nach rechts auf den Ostring abzubiegen und die Fahrt auf dem Geh- und Radweg fortzusetzen. Dabei verfehlte die Frau allerdings den abgesenkten Bordstein und stießt gegen die Bordsteinkante. Dadurch verlor die 67-Jährige die Kontrolle über das Pedelec, stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

