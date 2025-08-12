PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Alleinunfall mit Pedelec: 67-Jährige verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Montag (11. August 2025) kam es gegen 17:15 Uhr im Kreuzungsbereich Kalkarer Straße / Ostring in Goch zu einem Alleinunfall. Eine 67-jährige Frau aus Weeze befuhr mit einem Pedelec die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Ostring. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Weezerin nach rechts auf den Ostring abzubiegen und die Fahrt auf dem Geh- und Radweg fortzusetzen. Dabei verfehlte die Frau allerdings den abgesenkten Bordstein und stießt gegen die Bordsteinkante. Dadurch verlor die 67-Jährige die Kontrolle über das Pedelec, stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren