Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen: Beteiligung an zwei landesweiten Kontrollmaßnahmen

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 32. Kw (4. bis 10. August 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den Kontrollen, welche im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne "Roadpol Speed" durchgeführt wurden, mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 844 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 27 Verkehrsteilnehmende, weil Sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 17 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Außerdem wurden weitere 19 Verstöße festgestellt, bei denen Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit Pkw oder Fahrrad, elektronische Geräte nutzten.

Außerdem beteiligte sich die Kreispolizeibehörde Kleve am Freitag (8. August 2025) an den landesweiten Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Die Pressemeldung zu dieser Kontrollaktion finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6093877

Im gesamten Kreisgebiet werden weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

