Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Ford Transit beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (7. August 2025), 16:00 Uhr und Freitag (8. August 2025), 09:00 Uhr kam es am Kirchplatz in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 24-jährige Nutzer eines Ford Transit hatte den Wagen auf dem Kirchplatz abgestellt und musste nach Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen auf der Beifahrerseite (im Bereich der Schiebetür) feststellen. Der Issumer informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht, da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

