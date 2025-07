Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Auffahrunfälle auf Radfahrerinnen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (03. Juli) kam es in Troisdorf gleich zu zwei Auffahrunfällen, bei denen Fahrradfahrerinnen verletzt wurden. Alle Unfallbeteiligten stammen aus Troisdorf. In Troisdorf-Kriegsdorf waren gegen 06:45 Uhr auf dem Sperberweg zwei Radfahrende in Fahrtrichtung Wachtelweg unterwegs. Als der vorausfahrende 53-Jährige sein Rad abbremsen musste, erkannte die ihm folgende 57-Jährige dies zu spät und fuhr mit ihrem Vorderrad gegen sein Hinterrad. Dadurch verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Zweirad auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vorausfahrende blieb unverletzt. An dem Rennrad der Verletzten entstand geringer Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Das Vehikel des 53-Jährigen blieb unbeschädigt. Polizisten nahmen deren Aussagen zum Unfallhergang auf, sicherten Spuren und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. Zu dem zweiten Auffahrunfall mit Fahrradbeteiligung kam es gegen 14:45 Uhr auf der Sieglarer Straße in Troisdorf. Eine 59 Jahre alte Radfahrerin wollte von der Paul-Müller-Straße nach links auf die Sieglarer Straße abbiegen. Gleiches hatte ein hinter ihr fahrender Pkw-Fahrer vor. Die Radlerin hielt an der Einmündung und fuhr dann in die Sieglarer Straße ein. Hier hielt sie erneut an, um von rechts nahende Motorradfahrer passieren zu lassen. Dies übersah offenbar der 64 Jahre alte Mercedes-Benz-Fahrer und fuhr auf das stehende Fahrrad auf. Dessen Fahrerin kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Auffahrende blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ebenfalls lediglich geringer Sachschaden. Der 64-Jährige muss sich nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell