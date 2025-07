Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge meldet Autofahrer mit 2,4 Promille

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend meldete ein Mann der Polizei gegen 21:35 Uhr telefonisch einen Autofahrer, der in Schlangenlinien fahren würde. Der Zeuge gab an, in Sankt Augustin-Menden unterwegs zu sein. Auf der Siegstraße sei ihm der andere Autofahrer erstmalig aufgefallen, weil er so auf die Gegenspur herübergefahren war, dass ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das verdächtige Fahrzeug sei dann über die Uferstraße in Richtung Troisdorf gefahren. Im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte habe das Auto schließlich am Rand der Mendener Straße angehalten und dann sei auch schon der angeforderte Streifenwagen hinzugekommen. Vor Ort stellten die Polizisten einen 54 Jahre alten Sankt Augustiner fest, der auf sie zukam und angab, er bräuchte Hilfe, weil sein Mobiltelefon kaputt sei. Der Zeuge sagte, dass es sich bei dem 54-Jährigen um den Autofahrer handelte, den er gemeldet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Mann räumte ein, vor Fahrtantritt Vodka getrunken zu haben. Die Beamten nahmen ihn mit auf eine Polizeiwache, auf der ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. In einer Strafanzeige muss sich der Alkoholsünder nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

