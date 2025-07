Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau wird Opfer von Love-Scamming

Ehemann erstattet Anzeige

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (01. Juli) erschien ein Mann auf der Polizeiwache in Siegburg, um Anzeige zu erstatten. Er schilderte den Polizisten gegenüber, dass seine Frau via Internet auf einen Betrüger hereingefallen sei. Bereits im Oktober 2024 hätte die 61-Jährige aus Niederkassel-Lülsdorf online einen Mann kennengelernt. Dieser habe sich teilweise als ein bekannter US-Milliardär ausgegeben. In den letzten sechs Monaten habe seine Frau dann immer wieder Gutscheinkarten gekauft und die Strichcodes an die Internetbekanntschaft geschickt. Dem Ehemann zufolge sei dadurch bislang ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Ob die Frau den Betrug zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung selbst auch erkannt hatte, ist nicht bekannt. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis warnt ausdrücklich vor der Betrugsart des sogenannten Love-Scammings, bei der den Opfern eine romantische Beziehung vorgegaukelt wird und es dann im weiteren Verlauf zu Geldforderungen kommt. Es wird dringend geraten, misstrauisch zu sein und persönliche Daten nur äußerst sparsam preiszugeben. Weihen Sie eine neutrale Person ein, die helfen kann, die Situation objektiv zu bewerten. Übermitteln Sie niemals Geldbeträge an Unbekannte. Mit der Bilderrückwärtssuch können Sie sogenannten Scammern gegebenenfalls frühzeitig auf die Schliche kommen. Sollten Sie den Verdacht haben, selbst Opfer geworden zu sein, brechen Sie den Kontakt sofort ab und verständigen Sie die Polizei. Dies ist auch wichtig, um weitere potentielle Opfer zu schützen. (Uhl)

