LKA-RP: Safer Internet Day: Webseminar des LKA zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch

Safer Internet Day: Webseminar des LKA zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch

Anlässlich des Safer Internet Day 2025 lädt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) zu einem kostenlosen Webseminar ein, das sich mit den Herausforderungen und Chancen der Netzwerkarbeit im Kinderschutz beschäftigt. Das Webseminar findet am 11.02.2025 statt.

"Die Strafverfolgung ist nur ein Baustein. Die Verantwortung für den Schutz vor sexuellem Missbrauch liegt bei uns allen. Indem wir uns fachübergreifend vernetzen, können wir unsere eigenen Grenzen überwinden und gemeinsam Chancen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen schaffen", betont Präventionsexpertin Carina Kneip.

Auf dieser Grundlage wurde durch das LKA 2021 die "Konzeption gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und gegen Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie" erstellt. Im Anschluss daran begann der Aufbau eines interdisziplinären Netzwerkes, um die auf der Landes- und Bundesebene erarbeiteten Präventionsmaßnahmen zielgerichtet umzusetzen. Der Vortrag gibt Teilnehmenden Einblicke in die Praxis: Es werden die Stärken und Grenzen der Zusammenarbeit innerhalb eines solchen Netzwerks aufgezeigt und praktische Lösungsansätze für die Präventionsarbeit im Bereich sexueller Missbrauch und Kinderpornografie vorgestellt.

Das Webseminar findet am Dienstag, 11.02.2025, von 16 bis 17 Uhr statt und richtet sich an Pädagogische Fachkräfte an Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Personen die sich im Bereich "Bildung und Erziehung" in Ausbildung bzw. im Studium befinden. Auch Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sowie Ehrenamtliche, die im Kinderschutz tätig sind, sind herzlich eingeladen.

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil der Veranstaltung, um Impulse zu erhalten, wie Sie in Ihrem eigenen Handlungsfeld Netzwerke aufbauen und den Schutz von Kindern und Jugendlichen aktiv mitgestalten können. Eine kostenlose Anmeldung zum Webseminar ist über folgenden Link möglich: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sexueller-missbrauchkinderpornografie-die-relevanz-der-pravention-und-interdisziplinaren-vernetzung/2190588

