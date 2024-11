Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrfacher Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Siershahn (ots)

Im Rahmen der Streife fiel einer Streife der Polizei Montabaur am Samstag, den 23.11.2024 gegen 02:45 Uhr, ein umgefahrenes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel in der Bunzlauer Straße in Siershahn auf. Ein verursachender Verkehrsteilnehmer konnte zunächst nicht festgestellt werden, dafür aber ein Kennzeichenschild. An der Halteranschrift konnten allerdings weder ein Bewohner noch das dazugehörige Fahrzeug angetroffen werden. Gegen 05:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verunfallten und stark beschädigten PKW ohne Kennzeichen auf der L303 zwischen Siershahn und Helferskirchen, welcher gegen einen Baum gefahren sein soll. Dies konnte durch die Beamten so bestätigt werden. Vor Ort wurde der verantwortliche Fahrzeugführer angetroffen, bei dessen Durchsuchung wurde das zweite passende Kennzeichen zum ersten Unfall aufgefunden. Da der Beschuldigte erheblich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren für sein Fehlverhalten verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell