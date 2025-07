Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule

Tresor geklaut

Zwischen Montag (30. Juni) und Dienstag (01. Juli) wurde in eine Siegburger Grundschule eingebrochen und ein Tresor gestohlen. Am Dienstagmorgen meldete eine Lehrerin der Schule an der Bonner Straße den Einbruch. Sie hatte das Gebäude gegen 07:10 Uhr als erste betreten und gab an, dass am Vortag gegen 22:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Die hinzugerufene Polizei rekonstruierte, dass der oder die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln der Haupteingangstür in die Schule gelangten. Hier öffneten sie dann gewaltsam die Tür zum Lehrerzimmer, wo weitere Fächer aufgebrochen wurden. Der oder die Täter konnten dann unerkannt mit einem Tresor entkommen. Darin habe sich Bargeld in unbekannter Höhe befunden. Ob die Tatbeute weitere Gegenstände oder Gelder beinhaltet, konnte zunächst nicht gesagt werden. Spezialisten der Spurensicherung der Siegburger Polizei nahmen ihre Arbeit vor Ort auf. Das zuständige Kriminalkommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Beratungen zum Thema Einbruchschutz können Privatpersonen wie auch Gewerbetreibende kostenlos beim Kommissariat für Einbruchschutz der Siegburger Polizei erhalten. Termine und weitere Informationen unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

