POL-SU: Vermisste Frau aus Lohmar wohlbehalten gefunden

Siegburg (ots) - Zwischen Montag (30. Juni) und Dienstag (01. Juli) wurde in eine Siegburger Grundschule eingebrochen und ein Tresor gestohlen. Am Dienstagmorgen meldete eine Lehrerin der Schule an der Bonner Straße den Einbruch. Sie hatte das Gebäude gegen 07:10 Uhr als erste betreten und gab an, dass am Vortag gegen 22:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Die hinzugerufene Polizei rekonstruierte, dass der oder ...

mehr