Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Linienbus touchiert E-Scooter

Rollerfahrer leicht verletzt

Niederkassel (ots)

In Niederkasssel-Ranzel kam es am Dienstag (01. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus einen E-Scooter touchierte. Dessen Fahrer stürzte in der Folge und wurde dabei leicht verletzt. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Richtung Kölner Straße kommend mit dem Bus über die Porzer Straße in Richtung der Wahner Straße. In gleicher Richtung war auf der Fahrbahn ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Niederkassel unterwegs. Als der 53-Jährige ihn überholte, wurde der Roller-Fahrer nach eigener Aussage nach rechts abgedrängt. Er schlug noch mit der Faust gegen den Bus, um auf sich aufmerksam zu machen. Dennoch touchierte der Bus den Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs, dessen Fahrer daraufhin die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der junge Mann wollte im Anschluss an die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. An dem Bus entstand augenscheinlich kein Schaden; an dem Roller lediglich geringer in geschätzter dreistelliger Höhe. Der Busfahrer aus Siegburg, der den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkt hatte und bis zur nächsten Haltestelle weiterfuhr, muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell