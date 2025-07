Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junge Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (02. Juli) ereignete sich in Troisdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 14:10 Uhr fuhr die 16 Jahre alte Troisdorferin mit ihrem Kleinkraftrad über die Kölner Straße in Richtung Mülheimer Straße. An der Kreuzung zwischen Rathaus und Stadthalle, wollte die junge Frau nach links in die Sieglarer Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem BMW eines entgegenkommenden 31-jährigen Siegburgers. Dieser war von der Mühlheimer Straße kommend in Richtung Kölner Straße unterwegs gewesen. Die 16-Jährige konnte vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden. Ein Rettungswagen brachte sie schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 16.000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Eltern der Verletzten holten das Motorrad ab. Nach ersten Erkenntnissen zeigte die Ampel zum Unfallzeitpunkt für beide Unfallbeteiligten grünes Licht. Vermutlich übersah die Motorradfahrerin den vorfahrtberechtigten BMW. Die Polizei nahm vor Ort alle Zeugenaussagen auf und sicherte die Unfallspuren. Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer aller Maßnahmen bis circa 15:00 Uhr gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell