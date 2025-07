Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter erbeuten Schlüssel samt Pkw

Hennef (ots)

In der Nacht von Dienstag (01. Juli) auf Mittwoch (02. Juli) wurde in ein Haus in Hennef eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten den Pkw einer Bewohnerin. Gegen 06:30 Uhr am Mittwochmorgen meldete die 43 Jahre alte Frau, dass in ihr freistehendes Haus in der Bonner Straße eingebrochen worden war. Den Polizisten gegenüber gab sie an, dass sie am Vorabend gegen 22:00 Uhr ins Bett gegangen sei. Als sie am nächsten Morgen die Terrassentür habe öffnen wollen, habe sie sich gewundert, dass diese bereits offenstand. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie dann alle Räume kontrolliert und festgestellt, dass Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in ihr Haus eingedrungen sein müssen und anschließend unerkannt entkamen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter neben einer Tasche in der ein Laptop steckte auch einen Pkw-Schlüssel und stahlen auch den dazugehörigen schwarzen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen BN-W 6543. Der Wagen war vor dem Diebstahl am Haus geparkt. Die Tasche mit Inhalt wurde am Mittwochmorgen von einem ehrlichen Finder auf einer Polizeiwache abgegeben. Er gab an, die Sachen in einem Maisfeld unweit des Tatortes gefunden zu haben. Der Verbleib des Fahrzeugs ist weiterhin unklar. Hinweise dazu oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das entsprechende Fachkommissariat der Siegburger Kriminalpolizei an. Termine und weitere Informationen erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell