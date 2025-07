Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein 53-Jähriger befand sich in der Nacht von dem 15.02.2025 auf den 16.02.2025 in einer Gaststätte in Recklinghausen. Zunächst handelte es sich um eine geschlossene Gesellschaft, bis ab 23:00 Uhr auch weitere Gäste Zugang zur Gaststätte erhielten. Der Geschädigte geriet mit einem unbekannten Mann in verbale Streitigkeiten. Unvermittelt griff der Unbekannte den Mann körperlich an und verletzte ihn schwer.

Der Mann wurde bei der Tat durch die Videokamera der Gaststätte erfasst. Die Fotos der Überwachungskamera finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/175377

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

